В Ростове на Коммунистическом сгорел автомобиль

Фото: социальные сети

В Западном жилом массиве Ростова сгорел автомобиль. Происшествие случилось 20 мая около 16:00. Кадры распространяют в социальных сетях.По словам очевидцев, легковушка вспыхнула во дворе многоквартирного дома № 29 на проспекте Коммунистическом. В небо поднялся столб дыма. Жильцы соседней пятиэтажки почувствовали запах гари и вызвали спасателей.На место приехали четверо пожарных на одной автоцистерне. К тому моменту пламя охватило около шести квадратных метров. Специалисты потушили огонь примерно за полчаса.Информация о том, пострадал ли кто-то в происшествии, уточняется.