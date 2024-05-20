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В Ростове на Коммунистическом сгорел автомобиль

В Ростове на Коммунистическом сгорел автомобиль
В Западном жилом массиве Ростова сгорел автомобиль. Происшествие случилось 20 мая около 16:00. Кадры распространяют в социальных сетях.

По словам очевидцев, легковушка вспыхнула во дворе многоквартирного дома № 29 на проспекте Коммунистическом. В небо поднялся столб дыма. Жильцы соседней пятиэтажки почувствовали запах гари и вызвали спасателей.

На место приехали четверо пожарных на одной автоцистерне. К тому моменту пламя охватило около шести квадратных метров. Специалисты потушили огонь примерно за полчаса.

Информация о том, пострадал ли кто-то в происшествии, уточняется.
Фото: социальные сети
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