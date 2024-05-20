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В Ростовской области двое взрослых и ребенок попали в больницу после ДТП

В Ростовской области двое взрослых и ребенок попали в больницу после ДТП
В Каменском районе Ростовской области три человека, включая ребенка, пострадали в ДТП. Авария произошла утром 20 мая недалеко от хутора Старая Станица.

Около 08:30 водитель «Лады Калины» ехал по трассе М-4 «Дон». На 923-м километре он на полном ходу врезался в «БМВ Х-3», стоявший на дороге. Удар был настолько мощным, что легковушки развернуло в разные стороны.

В аварии травмы получили три водитель «Лады», его пассажирки: 30-летняя женщина и 6-летняя девочка. Их доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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