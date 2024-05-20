На Дону с почестями похоронили бойца СВО, спасшего детей из пожара

Фото: Дондей.

В Ростовской области прошли похороны бойца СВО Александра Маштайлера. Церемония состоялась 14 мая в селе Семибалки Азовского района, где он долгие годы проживал с семьей.Согласно сообщениям близких Маштайлера, церемония прощания прошла со всеми почестями. Более 50 человек присутствовали на похоронах, включая многих жителей села, где он ранее жил с семьей. Его бывшая жена и две дочери также посетили церемонию. Под звуки салюта почетного караула Александра предали земле.Маштайлер был известен в области даже до своего участия в СВО. В 2019 году он спас двух детей от пожара. Он помог им выбраться из горящей квартиры до прибытия пожарных.В 2023 году Александр подписал контракт с ВС РФ и после прохождения подготовки был направлен в зону СВО. Последний раз он общался со своей семьей в начале февраля, интересуясь, что подарить дочерям на день рождения.