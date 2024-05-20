Алексей Логвиненко с рабочим визитом посетил открытую после капремонта школу №1

Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону после капитального ремонта открылась школа № 1 на улице Советской, 30. Глава администрации города Алексей Логвиненко с рабочим визитом посетил образовательное учреждение 20 мая.Школа находится в здании, которое было построено в дореволюционную эпоху — в 1898 году. Строение является объектом культурного наследия.- Школа оснащена современной мебелью, компьютерной и исследовательской техникой. Там создана многофункциональная рекреация, оборудованы зал искусств (музыкальная гостиная), техномастерская, центр детских инициатив, кабинеты коррекционной педагогики», — отметил Алексей Логвиненко.В ходе капремонта был переоснащен спортивный зал. Для детей сделали современную спортивную площадку с игровой и тренажерной зонами. Это разнообразит занятия на физкультуре и поможет ученикам с юных лет привить интерес к активному образу жизни.В обновленном образовательном учреждении есть всё, чтобы дети эффективно занимались и впитывали новые знания. К слову, в школе обучается более 600 учеников.- «Последний звонок» в грядущую субботу для выпускников школы прозвенит уже в родном учреждении, — подчеркнул глава администрации Ростова-на-Дону.Отметим, что здание, в котором находится школа № 1, более 100 лет назад принадлежало знаменитому купцу Сергею Кистову. В 1872 году он открыл конфетную фабрику, а через несколько лет еще несколько предприятий. В стенах самого дома располагалось музыкальное училище Ростовского-на-Дону отделения Императорского русского общества. При капитальном ремонте на объекте удалось сохранить исторический дух образовательного учреждения.