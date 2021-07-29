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На Дону нашли живым пропавшего 31-летнего мужчину

На Дону нашли живым пропавшего 31-летнего мужчину

В Ростовской области нашли живым пропавшего 31-летнего мужчину. Местонахождение Артема Полевика оставалось неизвестным с 26 июля.

Парень проживал в Родионово-Несветайской слободе. В тот день он ушел из собственного дома и перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию.

Ночью 31 июля стало известно, что мужчина найден. Теперь его жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако где все это время находился Артем Полевик, пока остается неизвестным.

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