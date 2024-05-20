В Ростове на Шаумяна разрушается доходный дом братьев Дерткезовых

Фото: DonDay.ru.

В Ростове-на-Дону разрушается доходный дом Дерткезовых. Кадры с улицы Шаумяна, 110 публикует DonDay.Дом был построен еще в 1910 году, когда началась Первая мировая война. С фасада постройки начали падать кирпичи. Сотни горожан ежедневно проходят мимо здания. Кроме того, неподалеку стоят и припаркованные авто.Здание выполнено в стиле «модерн». По словам ростовского краеведа Леонида Санкина, на фасаде сочетались беломраморные рельефы и кованые ажурные ограждения балконов, подоконных полок и полотен ворот.Первый этаж занимал магазин «Колониальные товары», а остальные были жилыми. Квартиры в доме были оборудованы батареями водяного отопления, водопроводом и канализацией. В туалетных комнатах чугунные ванны покоились на ножках в виде львиных лап.Братья Дерткезовы владели своим домом до 1922 года, а потом его поделили на коммуналки. В годы ВОВ значительно повреждены были балконы фасада и позже заменены упрощенными.- Новое время тоже изменило облик здания не в лучшую сторону, замена исторической двери на железную упростила его облик, но этот дом по-прежнему вызывает восхищенное удивление своим сохранившимся убранством и декором, а также изумительной красоты решеткой ворот – частым объектом творчества ростовских художников, - комментирует ростовский краевед.Пятиэтажное здание с 2020 года считается объектом культурного наследия регионального значения.