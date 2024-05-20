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В Ростове на Шаумяна разрушается доходный дом братьев Дерткезовых

В Ростове на Шаумяна разрушается доходный дом братьев Дерткезовых
В Ростове-на-Дону разрушается доходный дом Дерткезовых. Кадры с улицы Шаумяна, 110 публикует DonDay.

Дом был построен еще в 1910 году, когда началась Первая мировая война. С фасада постройки начали падать кирпичи. Сотни горожан ежедневно проходят мимо здания. Кроме того, неподалеку стоят и припаркованные авто.

Здание выполнено в стиле «модерн». По словам ростовского краеведа Леонида Санкина, на фасаде сочетались беломраморные рельефы и кованые ажурные ограждения балконов, подоконных полок и полотен ворот.
Первый этаж занимал магазин «Колониальные товары», а остальные были жилыми. Квартиры в доме были оборудованы батареями водяного отопления, водопроводом и канализацией. В туалетных комнатах чугунные ванны покоились на ножках в виде львиных лап.

Братья Дерткезовы владели своим домом до 1922 года, а потом его поделили на коммуналки. В годы ВОВ значительно повреждены были балконы фасада и позже заменены упрощенными.

- Новое время тоже изменило облик здания не в лучшую сторону, замена исторической двери на железную упростила его облик, но этот дом по-прежнему вызывает восхищенное удивление своим сохранившимся убранством и декором, а также изумительной красоты решеткой ворот – частым объектом творчества ростовских художников, - комментирует ростовский краевед.

Пятиэтажное здание с 2020 года считается объектом культурного наследия регионального значения.
Фото: DonDay.ru.
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