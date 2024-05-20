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В Батайске 20 мая эвакуировали лицей № 3

В Батайске 20 мая эвакуировали лицей № 3
В городе Батайске Ростовской области эвакуировали лицей № 3. Инцидент произошел 20 мая около 10:00 на улице Клары Цеткин.

Очевидцы сообщают, что в учебном заведении прозвучал сигнал тревоги. Учителя вывели школьников в безопасное место. Прибыли полицейские, сотрудники «скорой», а также спасатели. Кинологи осмотрели образовательное учреждение на наличие опасных предметов.

Издание «Батайское время» сообщило, что в лицее провели антитеррористические учения. Учащиеся уже вернулись за парты.
Фото: Батайское время
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