В Ростове-на-Дону начнут подготовительные работы по проектированию метро



В донской столице приступят к созданию проекта альтернативного общественного транспорта в следующем, 2019, году. Об этом губернатор Василий Голубев рассказал на совещании 25 мая.



По данным донского правительства, глава региона сообщил о старте подготовительных работ для проектирования метро. Он поручил главам ведомств разработать законодательную базу, а также отладить все механизмы совместной деятельности по запуску долгожданного транспорта.



- Ростовчанам неважно, какой именно вид скоростного передвижения по городу будет реализован. Однако жители должны получить возможность перемещаться с комфортом, - рассказал губернатор.



О необходимости создания метро в Ростове заговорили еще в конце 70-х годов прошлого века. Тогда в течение 10 лет разрабатывали проект подземного городского транспорта, но планам не суждено было воплотиться в жизнь.



Сейчас город стал еще больше. На дорогах увеличилось количество машин, водители простаивают в многочасовых пробках буквально каждый день. С общественным транспортом ситуация не лучше. Многие жители отмечают, что он стал действительно удобней, но утренняя давка, когда автобусы забиты до отказа, остаются привычным делом для ростовчан.



Кроме того, во многих крупных российских городах уже давно действует метро, например, в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и даже Волгограде. Однако в донской столице, где количество жителей перевалило за миллион, где транспортная система достигла своего коллапса, все никак не появится скоростной способ передвижения по городу.