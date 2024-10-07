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В Ростове-на-Дону на 40-летия Победы на противную площадку упала огромная ветка

В Ростове-на-Дону на 40-летия Победы на противную площадку упала огромная ветка
В Ростове-на-Дону на проспекте 40-летия Победы 7 октября на спортивную площадку упала огромная ветка.

Как сообщили местные жители, ветка оторвалась от старого дерева, которое росло возле дома № 308. Двухметровое растение повредило забор спортивной зоны. К счастью, в тот момент на площадке не было детей, поэтому обошлось без пострадавших. Однако теперь дети не смогут играть в баскетбол, поскольку ветка заняла всю территорию площадки.

Местные жители выразили беспокойство по поводу того, что часть дерева до сих пор не убрана. Они обратились к местным властям с просьбой принять меры и ликвидировать сухое растение.
Фото: соцсети
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