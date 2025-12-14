Ростовчанку Валю Карнавал заподозрили в интимном пирсинге

Фото: Соцсети.

Валю Карнавал заподозрили в интимном пирсинге. Девушка разместила новые кадры в соцсетях.Последнее время Карнавал ушла с головой в творчество. Она освоила диджейский пульт и даже выпустила новую песню. Кроме того, блогерша занялась брендом одежды.В соцсетях Карнавал появились новые фото и видео, где отчетливо виден интимный пирсинг. Вероятно, девушка решилась проколоть соски. Фанаты не оставили это без внимания.- Молодец, интересное решение,- пишут пользователи.Напомним, нередко ростовчанка публиковала интимные фотографии. Некоторые считают, что ее образы слишком откровенны для широкой публики.