Жители семи домов в Пролетарском районе Ростова остались без отопления

Фото: ростов.ру

В Ростове жители семи домов Пролетарского района остались без теплоснабжения. Отопление отключили 16 декабря около 12:00.Как стало известно от представителей «Ростовских тепловых сетей», жители улиц Закруткина и 13-й Линии столкнулись с временным отключением отопления. Причиной стала авария на коммунальных сетях.Подача тепла в дома будет восстановлена к 15:00.Ранее сообщалось о временном отключении отопления в шести домах на улице Пушкинской и в переулке Крепостной. Планируется, что подача тепла также будет восстановлена к 15:00.