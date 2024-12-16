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Жители семи домов в Пролетарском районе Ростова остались без отопления

Жители семи домов в Пролетарском районе Ростова остались без отопления
В Ростове жители семи домов Пролетарского района остались без теплоснабжения. Отопление отключили 16 декабря около 12:00.

Как стало известно от представителей «Ростовских тепловых сетей», жители улиц Закруткина и 13-й Линии столкнулись с временным отключением отопления. Причиной стала авария на коммунальных сетях.

Подача тепла в дома будет восстановлена к 15:00.

Ранее сообщалось о временном отключении отопления в шести домах на улице Пушкинской и в переулке Крепостной. Планируется, что подача тепла также будет восстановлена к 15:00.
Фото: ростов.ру
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