В Ростове на маршрутах №71 и №16 добавят еще четыре автобуса

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В Ростове-на-Дону на маршруты № 71 и № 16 добавят еще четыре автобуса. Согласно поручению главы администрации города Алексея Логвиненко департамент транспорта ежедневно мониторит работу общественного транспорта на маршрутах.Ростовчане сообщают, что на Западном развороте снова скапливается большое количество пассажиров. Кроме того, по вечерам на остановках собирается длинная очередь из желающих уехать домой.- Западный разворот – конечная остановка для подвижного состава более 10 маршрутов. Сюда стекаются жители Железнодорожного, Советского районов, в том числе и Левенцовки, которая стремительно растет. 18-19 часов, в час пик, – большой поток людей. Те, кто хочет ехать сидя, ждут следующего автобуса – это люди в очереди. А те, кому нужно уехать быстрее, сразу проходят в салон, даже если все сидячие места заняты. Мы постоянно мониторим ситуацию и контролируем работу транспорта: сейчас количество подвижного состава на маршрутах – 78%, интервал движения – 5-10 минут, - прокомментировал директор департамента транспорта Вадим Шкабарня.Администрация города Ростова уделяет большое внимание проблеме транспортного обслуживания. Неоднократно эта тема поднималась на планерном совещании главы администрации. В рамках заседания обсуждают принимаемые меры и их эффективность.К примеру, в 2023 году увеличили провозную способность двух маршрутов – № 71 и № 16. Добиться этого удалось за счет выпуска на линии «Спарок», другими словами автобусов-«гармошек». Планируется добавить на эти маршруты еще четыре автобуса.Чтобы общественный транспорт часами не простаивал в пробках, активно ведется работа по организации выделенных полос. Одна из мер борьбы с недовыпуском автобусов – штрафные санкции.Вопрос с водительским составом остается актуальным. Как сообщил директор МУП МТК «Ростовпассажиртранс» Захар Музыченко, водителям предоставляются соцпакет и стабильная заработная плата от 80 до 140 тысяч рублей.