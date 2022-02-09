В Ростове-на-Дону без вести пропала 29-летняя девушка

Фото: Лиза Алерт.

В донской столице ушла из дома и пропала без вести 29-летняя девушка. О местонахождении Флоры Осагесян нет информации около суток.Rostov.ru стало известно, что девушка пропала днем 10 февраля. Куда она могла отправиться, никто не знает. Обеспокоенные родственники не стали дожидаться, когда она выйдет на связь. Они сразу пошли в полицию писать заявление. К поискам подключились и волонтеры.На вид пропавшей - около 30 лет, ее рост – 160 сантиметров, волосы темные до плеч, глаза карие. В день исчезновения Флора была одета в темно-синюю куртку, синие джинсы, белую вязаную шапку, обута в черные ботинки.Если вы что-либо знаете о том, где может находиться девушка, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.