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В Ростове-на-Дону без вести пропал молодой отец

В Ростове-на-Дону без вести пропал молодой отец
В Ростове-на-Дону без вести пропал 33-летний мужчина. Евгений Веремейчук-Недеря уже больше суток не выходит на связь с родственниками.

Мужчина пропал днем 23 февраля. Супруга и родственники обзвонили его знакомых, но никто не знал о его местонахождении. В отчаянии родные написали заявление в полицию. Дома его ждут жена и маленький сынишка.

На вид Евгению около 30 лет, рост - 178 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, глаза серые. В день исчезновения он был одет в серо-графитовую кофту и темно-синие джинсы.

Если вам что-либо известно о местонахождении молодого отца, позвоните в полицию или по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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