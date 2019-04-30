На Дону потратит 6 миллионов рублей на аренду автомобилей для депутатов Госдумы



Правительство Ростовской области планирует потратить 6 миллионов рублей на аренду машин для парламентариев Государственной Думы от донского региона. Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок.



Подрядная организации, которая победит в аукционе, должна будет поставить 13 автомобилей с минимальной мощностью в 180 лошадиных сил. Кроме того, машины будут застрахованы, оснащены усилителем руля, кондиционером и антипробуксовочной системой.



Транспортом предназначен для депутатов Государственный Думы от Ростовской области. Они будут пользоваться им на территории донского региона.



Стоит отметить, что аукцион, на котором определится подрядная организация, пройдет 20 мая 2019 года.