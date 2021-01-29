В Ростове на акции в поддержку Навального задержали журналиста Rostov.ru

Журналиста Rostov.ru задержали во время акции в поддержку Алексея Навального в Ростове. Утром 31 января корреспондент Светлана Морокина приехала к Донской публичной библиотеке, чтобы осветить ситуацию во время мирного митинга.Во время демонстрации журналист снимала происходящее на камеру телефона. К ней подошли сотрудники полиции и сообщили, что она задержана. Несмотря на наличие удостоверения и бейджа представителя СМИ, ее привели к автозаку.- Меня подвели к автозаку и сообщили, что будет составлен протокол, - рассказала Светлана. - За что меня задержали, мне пока не сообщили. Говорить не могу.Светлане сообщили, что после составления протокола она будет отпущена. Помимо журналиста Rostov.ru, также были задержаны еще несколько человек. Среди них также есть представители региональных СМИ.Напомним, мирная демонстрация в поддержку Алексея Навального началась 31 января в 12.00. Люди идут со стороны публичной библиотеки в сторону Ворошиловского проспекта.