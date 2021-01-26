В Ростове из спецприемника выпустили активистку, задержанную перед акцией в поддержку Навального

В Ростове активистку, задержанную накануне акции в поддержку Алексея Навального, выпустили из спецприемника. Утром 28 января закончился пятидневный срок административного ареста Татьяны Спорышевой.Активистку задержали около 4 часов утра 23 января - накануне акции в поддержку Навального. Татьяна шла по улице 40-летия Победы, когда правоохранители задержали ее. Девушку доставили в Пролетарский районный суд, где приговорили к пяти суткам административного ареста по статье «Мелкое хулиганство». Татьяна с приговором не согласна и намерена подать апелляцию.Помимо Спорышевой, перед митингом задержали других активисток из ростовского штаба Навального: Валерию Дзбоеву и Ксению Середкину. Их приговорили к десяти и восьми суткам административного ареста соответственно.