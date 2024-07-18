В Ростове на 19 июля спрогнозировали дождь, но жара так и останется

Фото: Ростов ру.

Синоптики прогнозируют дождь в Ростове-на-Дону в ближайшие сутки. По данным специалистов, уже утром 19 июля в донской столице будет пасмурно, а к полудню начнется дождь, который продлится до вечера.Несмотря на осадки, значительного понижения температуры не ожидается. В Ростове по-прежнему будет очень жарко. Утром температура составит +28...+38 градусов, к полудню поднимется до +40 градусов. После дождя станет немного прохладнее — до +37 градусов.Отметим, что 18 и 19 июля в Ростовской области будут самыми жаркими днями в июле. Температура в регионе может достигать +42 градусов. Такая жара плохо сказывается на технике, из-за чего происходят поломки энергоносителей, оставляя тысячи людей без света и воды. В связи с этим в Ростовской области введены «веерные» отключения света для снижения нагрузки.