В Ростове на 19 июля спрогнозировали дождь, но жара так и останется
Синоптики прогнозируют дождь в Ростове-на-Дону в ближайшие сутки. По данным специалистов, уже утром 19 июля в донской столице будет пасмурно, а к полудню начнется дождь, который продлится до вечера.
Несмотря на осадки, значительного понижения температуры не ожидается. В Ростове по-прежнему будет очень жарко. Утром температура составит +28...+38 градусов, к полудню поднимется до +40 градусов. После дождя станет немного прохладнее — до +37 градусов.
Отметим, что 18 и 19 июля в Ростовской области будут самыми жаркими днями в июле. Температура в регионе может достигать +42 градусов. Такая жара плохо сказывается на технике, из-за чего происходят поломки энергоносителей, оставляя тысячи людей без света и воды. В связи с этим в Ростовской области введены «веерные» отключения света для снижения нагрузки.
Памятка об опасности нахождения на жаре:
Избегайте длительного пребывания на солнце — находите тень или прохладные помещения.
Пейте много воды — гидратация поможет избежать теплового удара.
Носите легкую свободную одежду из натуральных тканей.
Используйте солнцезащитные средства — кремы, очки и головные уборы.
Ограничьте физическую активность в часы максимальной жары.
Следите за состоянием здоровья — при первых признаках перегрева (головная боль, тошнота, головокружение) немедленно обратитесь за медицинской помощью.