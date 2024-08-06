В Ростове мужчина едва не утонул, пытаясь переплыть реку Дон

Фото: ГКУ РО ПСС ВВ ТМ.

В Ростове-на-Дону мужчина едва не погиб, пытаясь переплыть реку. Инцидент случился 4 августа.В тот день пловец решил попробовать свои силы и пересечь Дон. Возле Ворошиловского моста он начал грести к противоположному берегу. На середине реки его стало сносить течением.Мужчина боролся со стихией некоторое время, но вскоре выбился из сил. Прохожие увидели посреди реки человека и вызвали спасателей. К счастью, те оказались неподалеку. Они подоспели на катере и вытащили пловца из воды.По информации ПСС ВВ ТМ (прим. — поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море), от медпомощи мужчина отказался.