В Ростове мужчина едва не утонул, пытаясь переплыть реку Дон
В Ростове-на-Дону мужчина едва не погиб, пытаясь переплыть реку. Инцидент случился 4 августа.
В тот день пловец решил попробовать свои силы и пересечь Дон. Возле Ворошиловского моста он начал грести к противоположному берегу. На середине реки его стало сносить течением.
Мужчина боролся со стихией некоторое время, но вскоре выбился из сил. Прохожие увидели посреди реки человека и вызвали спасателей. К счастью, те оказались неподалеку. Они подоспели на катере и вытащили пловца из воды.
По информации ПСС ВВ ТМ (прим. — поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море), от медпомощи мужчина отказался.