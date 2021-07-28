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В Ростове могут увеличить стоимость проезда на автобусе

В Ростове могут увеличить стоимость проезда на автобусе
В Ростове-на-Дону могут увеличить стоимость проезда на автобусе. Об этом рассказал сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

Цены на проезд не менялись с 2019 года. По его словам, без пересмотра тарифов транспорт будет нерентабельным. Кроме того, не будет денег на ремонт и улучшение транспорта. В 2022 году цены планируют поднять только на проезд на автобусах и маршрутках.

За последние несколько месяцев горожане неоднократно жаловались на выключенные кондиционеры в транспорте. В ходе проверок факты нарушений подтвердились. Кондиционеры не работали в 20 автобусах. С несколькими перевозчиками расторгли контракты. Однако чиновники понимали, что транспорта и так недостаточно, поэтому нарушителям дали второй шанс. Если перевозчики выпустят достаточное количество автобусов и организуют работу кондиционеров, расторжение контракта отменят.

Сейчас поездка на автобусе обходится в 23 рубля (при оплате с карты) и в 26 - при оплате наличными. В электрическом транспорте проезд стоит 17 рублей.

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