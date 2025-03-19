Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове из-за ДТП с фурой затруднено движение в Каменке

В Ростове из-за ДТП с фурой затруднено движение в Каменке
В микрорайоне Каменка в Ростове образовались огромные пробки, парализовавшие движение. Согласно информации, полученной от свидетелей, причиной затруднений стало дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля на улице Вавилова. Это привело к тому, что в утреннее время, когда многие едут на работу, в Каменке возникли многокилометровые заторы.

Серьезные затруднения в движении наблюдаются на улицах Таганрогской, 56-й Армии, а также на пересечении Тарновского-Терлецкого и Немировича-Данченко. Пробки также сковали улицы Цезаря Куникова, Вавилова, Ларина, Шеболдаева, Стадионную и Комсомольскую площадь.

Автомобилистам рекомендуется рассмотреть возможность использования альтернативных маршрутов, чтобы избежать попадания в эту сложную дорожную ситуацию.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.