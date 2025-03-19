В Ростове из-за ДТП с фурой затруднено движение в Каменке

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В микрорайоне Каменка в Ростове образовались огромные пробки, парализовавшие движение. Согласно информации, полученной от свидетелей, причиной затруднений стало дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля на улице Вавилова. Это привело к тому, что в утреннее время, когда многие едут на работу, в Каменке возникли многокилометровые заторы.Серьезные затруднения в движении наблюдаются на улицах Таганрогской, 56-й Армии, а также на пересечении Тарновского-Терлецкого и Немировича-Данченко. Пробки также сковали улицы Цезаря Куникова, Вавилова, Ларина, Шеболдаева, Стадионную и Комсомольскую площадь.Автомобилистам рекомендуется рассмотреть возможность использования альтернативных маршрутов, чтобы избежать попадания в эту сложную дорожную ситуацию.