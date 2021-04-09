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В Ростове выявили аварийный сброс сточных вод в реку Темерник

В Ростове выявили аварийный сброс сточных вод в реку Темерник
В Ростове выявили аварийный сброс в реку Темерник. Об аварии 12 апреля сообщили в Минприроды Ростовской области.

12 апреля выявили аварийный сброс из очистных сооружений канализации «КЭСК» в реку Темерник. Сточные воды с высоким превышением нормы содержания загрязняющих веществ попали в водоем.

Был ли этот сброс преднамеренным или его спровоцировало какое-либо ЧП, пока не известно. Сейчас на месте работают инспекторы Минприроды.

ООО «КЭСК» («Коммунальная энерго-сервисная компания») занимается водоснабжением и водоотведением в нескольких городах Южного федерального округа, включая Ростов.

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