В Ростове выявили аварийный сброс сточных вод в реку Темерник

В Ростове выявили аварийный сброс в реку Темерник. Об аварии 12 апреля сообщили в Минприроды Ростовской области.12 апреля выявили аварийный сброс из очистных сооружений канализации «КЭСК» в реку Темерник. Сточные воды с высоким превышением нормы содержания загрязняющих веществ попали в водоем.Был ли этот сброс преднамеренным или его спровоцировало какое-либо ЧП, пока не известно. Сейчас на месте работают инспекторы Минприроды.ООО «КЭСК» («Коммунальная энерго-сервисная компания») занимается водоснабжением и водоотведением в нескольких городах Южного федерального округа, включая Ростов.