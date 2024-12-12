В Ростове машины стоят в глухой пробке больше двух часов на Текучевском мосту

-Наверное, как обычно, в дождь кладут асфальт, да ещё и в середине дня, — комментируют ситуацию водители.

Фото: ростов.ру

В Ростове на Текучевском мосту водители встали в глухую пробку. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт 12 декабря на 16:30.Информация о затруднениях в движении появилась примерно в 14:30. Автомобилисты сообщили, что мост практически полностью заблокирован. Несколько десятков машин стоят в очереди, не имея возможности проехать в сторону Лесопарковой улицы.За два часа длина пробки увеличилась до 1,5 километров. Теперь автомобили вынуждены стоять от улицы Владикавказской до Лесопарковой.По словам очевидцев, причиной затора стал ремонт сразу двух полос на подъеме.Рекомендуется по возможности выбирать альтернативные маршруты.