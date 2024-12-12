Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове машины стоят в глухой пробке больше двух часов на Текучевском мосту

В Ростове машины стоят в глухой пробке больше двух часов на Текучевском мосту
В Ростове на Текучевском мосту водители встали в глухую пробку. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт 12 декабря на 16:30.

Информация о затруднениях в движении появилась примерно в 14:30. Автомобилисты сообщили, что мост практически полностью заблокирован. Несколько десятков машин стоят в очереди, не имея возможности проехать в сторону Лесопарковой улицы.

За два часа длина пробки увеличилась до 1,5 километров. Теперь автомобили вынуждены стоять от улицы Владикавказской до Лесопарковой.

По словам очевидцев, причиной затора стал ремонт сразу двух полос на подъеме.

-Наверное, как обычно, в дождь кладут асфальт, да ещё и в середине дня, — комментируют ситуацию водители.


Рекомендуется по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Фото: ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.