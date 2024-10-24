В Ростове машину обклеили картоном, чтобы защитить ее от падающей штукатурки

Фото: Дондей

В Ростове на Сельмаше рабочие придумали простой способ защитить автомобиль от летящей с фасада штукатурки.По словам очевидцев, в доме по адресу Селиванова, 68 ведутся строительные работы. Из-за этого с фасада здания осыпается штукатурка. Под домом стоит автомобиль, который. Судя по фотографии, авто обклеили картоном, чтобы оно не пострадало от строительных материалов.- Видимо, владельца не нашли и просто заклеили машину картоном, - предположил ростовчанин.Возможно, неравнодушные люди решили, что осыпающаяся штукатурка может повредить автомобиль и решили помочь автомобилисты. Однако стоит отметить, что такая защита вряд ли сможет уберечь машину от падения на нее крупных фрагментов фасада.