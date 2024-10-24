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В Ростове машину обклеили картоном, чтобы защитить ее от падающей штукатурки

В Ростове машину обклеили картоном, чтобы защитить ее от падающей штукатурки
В Ростове на Сельмаше рабочие придумали простой способ защитить автомобиль от летящей с фасада штукатурки.

По словам очевидцев, в доме по адресу Селиванова, 68 ведутся строительные работы. Из-за этого с фасада здания осыпается штукатурка. Под домом стоит автомобиль, который. Судя по фотографии, авто обклеили картоном, чтобы оно не пострадало от строительных материалов.

- Видимо, владельца не нашли и просто заклеили машину картоном, - предположил ростовчанин.

Возможно, неравнодушные люди решили, что осыпающаяся штукатурка может повредить автомобиль и решили помочь автомобилисты. Однако стоит отметить, что такая защита вряд ли сможет уберечь машину от падения на нее крупных фрагментов фасада.
Фото: Дондей
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