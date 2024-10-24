ДТП со смертельным исходом произошло в Шахтах

Фото: Госавтоинспекция РО.

В Шахтах Ростовской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель легкового автомобиля. Авария случилась 23 октября около дома № 85А по улице Горняцкой днем.Предварительно, 63-летний шофер «ВАЗ-21150» выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте и врезался в самосвал марки «Шакман», за рулем которого находился 46-летний водитель. Сила удара была настолько велика, что легковушку сплющило.На снимках с места ДТП видно, что у автомобиля нет крыши, создается впечатление, будто грузовик разрезал машину пополам, как ножом. Однако, вероятнее всего, спасательные службы произвели такой разрез, чтобы извлечь водителя.К сожалению, в результате столкновения водитель ВАЗа получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.