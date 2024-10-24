Ростовчан перепугали огромные крысы в центре города
В центре Ростова, в районе дома № 97 по улице Красноармейской, обитают огромные крысы. Местные жители опубликовали в социальных сетях пугающие фотографии.
Люди опасаются проходить мимо этого места ранним утром и поздним вечером, когда крысы выбираются из своих нор на свежий воздух.
- Когда я шла ночью, чуть не наступила на одну из крыс, — рассказывает Анна М. — В летнее время на тротуаре их было не меньше трёх.
К счастью, при виде людей крысы сразу убегают, но никто не может быть уверен, что одна из них не нападёт на прохожего.
Напомним, что похожая проблема возникла и в микрорайоне Суворовском. После того как эта новость вызвала широкий резонанс, на место прибыли сотрудники подрядной организации в защитных костюмах. Они провели обработку территории от вредителей. Однако пока не известно, насколько эффективно это помогло избавиться от нежелательных соседей.