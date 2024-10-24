Ростовчан перепугали огромные крысы в центре города

Фото: соцсети

В центре Ростова, в районе дома № 97 по улице Красноармейской, обитают огромные крысы. Местные жители опубликовали в социальных сетях пугающие фотографии.Люди опасаются проходить мимо этого места ранним утром и поздним вечером, когда крысы выбираются из своих нор на свежий воздух.- Когда я шла ночью, чуть не наступила на одну из крыс, — рассказывает Анна М. — В летнее время на тротуаре их было не меньше трёх.К счастью, при виде людей крысы сразу убегают, но никто не может быть уверен, что одна из них не нападёт на прохожего.Напомним, что похожая проблема возникла и в микрорайоне Суворовском. После того как эта новость вызвала широкий резонанс, на место прибыли сотрудники подрядной организации в защитных костюмах. Они провели обработку территории от вредителей. Однако пока не известно, насколько эффективно это помогло избавиться от нежелательных соседей.