Алексей Логвиненко поздравил сотрудников «Ростсельмаша» с двумя профессиональными праздниками

Фото: Администрация Ростова.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко посетил завод «Ростсельмаш» с рабочим визитом. Повод – двойной: День машиностроителя и День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По случаю профессиональных праздников глава администрации города поздравил трудовой коллектив с достижениями, пожелал дальнейших успехов и наградил лучших сотрудников за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в социально-экономическое развитие города.Завод «Ростсельмаш» без сомнения можно назвать легендарным предприятием. Он является одним флагманов отечественного машиностроения и локомотив ростовской экономики. Благодаря ему Ростов-на-Дону знают во всем мире.На предприятии работает более 8 тысяч человек, а в целом в группе компаний «Ростсельмаш» - свыше 14 тысяч профессионалов своего дела. Здесь опыт и традиции переплетаются с идеями молодых, инициативных специалистов.- В этом году «Ростсельмашу» исполнилось 95 лет. Завод принимает новые вызовы времени. В непростых экономических условиях благодаря грамотным действиям руководства он сумел укрепить свои позиции. Курс на импортозамещение выполняется в полном объеме, - отметил Алексей Валентинович.Компания выпускает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники. В этом году «Ростсельмаш» открыл сразу три современных предприятия с высокой степенью автоматизации. Причем, два из них – в донской столице: это тракторный завод и завод по производству трансмиссий.В настоящее время «Ростсельмаш» занимает почти 70% рынка сельскохозяйственной техники отечественного производства в России. А доля на мировом рынке достигла 17%.- Уважаемые ростсельмашевцы! Спасибо вам за ваш нелегкий труд, достойный уважения и поддержки. Желаю предприятию дальнейшего развития и процветания. А вам и вашим семьям - крепкого здоровья, счастья и благополучия! - пожелал Алексей Логвиненко.