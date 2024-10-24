Бенефис музыковеда Александра Селицкого прошел в Ростове

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В Ростовском государственном музыкальном театре прошел бенефис Александра Селицкого — выдающегося музыковеда, педагога, ученого, публициста и общественного деятеля, который отметил свое 75-летие. Александр Яковлевич с 1974 года работает на кафедре истории музыки Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. За это время он стал доктором искусствоведения, профессором и членом Ученого совета консерватории.С 2011 года Селицкий является советником художественного руководителя Ростовского государственного музыкального театра. Он также является членом Союза композиторов и Союза театральных деятелей России и был избран в состав правлений обеих региональных организаций.Александр Селицкий — автор более 130 научных работ, преимущественно об отечественном музыкальном искусстве XX–XXI веков. Среди его трудов — монографии и учебные пособия. Статьи Селицкого публикуются в ведущих специализированных изданиях, таких как «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь» и газете «Культура».Александр Яковлевич отмечен Благодарственными письмами Президента Российской Федерации, губернатора Ростовской области.Выставка, посвященная Александру Селицкому, открылась в музтеатре 23 октября перед показом спектакля «Турандот». В экспозиции представлены буклеты, афиши, научные труды, статьи и фотографии.– На протяжении полувека Александр Яковлевич обучает молодежь, вносит весомый вклад в развитие донской культуры. Сегодня его воспитанники работают в ведущих учреждениях культуры России и зарубежья, достойно представляют Ростовскую область на всероссийском и международном уровнях, – отметил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. – Невозможно переоценить труд мастера в изучении истории отечественной музыки, просветительской и преподавательской деятельности. Уверен, что ценителей музыкального и театрального искусства ожидает еще много интересных авторских проектов Александра Селицкого.