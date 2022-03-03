В Ростове коронавирусом заболели 550 человек за сутки

Фото: vk.com/coronavirussamaroblast.

Ростов снова в лидерах по числу инфицированных COVID-19 за сутки. По данным на 5 марта, в донской столице заболели еще 550 человек.В Волгодонске диагноз подтвердился у 128 человек, в Шахтах - у 127, а в Таганроге - у 119. Еще 80 новых пациентов с коронавирусом - жители Новочеркасска. В Неклиновском районе заразились 77 человек, в Аксайском - 75, в Октябрьском и городе Каменске-Шахтинском - по 55. В Батайске борьбу с инфекцией начали 52 человека, в Сальском районе - 51, в Новошахтинске - 46, а в Белокалитвинском районе - 44.Меньше всего случаев заражения зафиксировали в Ремонтненском и Усть-Донецком районах. Там положительные результаты ПЦР-тестов получили по два человека. В Советском районе диагноз подтвердился у трех человек, в Обливском и Дубовском заболели по четыре человека, а в Кашарском и Багаевском - по пять.Еще шесть инфицированных - жители Куйбышевского района, в Веселовском и Донецке - по семь человек. В числе новых пациентов с COVID-19 - девять человек из Целинского района и 10 - из Боковского.В остальных муниципалитетах вирус подхватили от 11 до 38 человек. Всего за сутки COVID-19 обнаружили у 2 153 человек. По информации областного правительства, всего с начала пандемии заболели 333 793 человека.