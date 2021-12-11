В Ростове количество заболевших коронавирусом пошло на спад

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В Ростове пошло на спад количество зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные правительства донского региона по состоянию на 14 декабря.За сутки в области специалисты Роспотребнадзора выявили 641 случай заражения коронавирусом. В Ростове заметно снижение прироста числа заболевших. За сутки в донской столице опасный диагноз поставили 183 жителям. Примечательно, что еще несколькими неделями ранее в столице Дона ежедневно заболевали порядка 200 человек.Таганрог оказался на втором месте по числу инфицированных. За сутки - 39 человек. Шахты - на третьем месте с 32 зараженными жителями.Меньше всего заболевших выявили в Зверево, Заветинском и Ремонтненском районах - по одному случаю. Только в Советском районе не зафиксировали ни одного заболевшего коронавирусом.Общее число заболевших с начала пандемии превысило 184 тысячи человек. Из этого числа жертвами опасной инфекции стали 9 184 человека.