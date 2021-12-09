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Ростов в очередной раз стал лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки

Ростов в очередной раз стал лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки
В Ростове выявили наибольшее количество заболевших коронавирусом в регионе. Об этом сообщили в правительстве донского региона по состоянию на 11 декабря.

Всего в Ростовской области медики зафиксировали 649 новых случаев заражения инфекцией почти во всех муниципалитетах Дона. Больше всего заболевших в донской столице - 183 человека. Таганрог оказался на втором месте. Там коронавирусом заболели 34 человека. Волгодонск оказался на третьем месте с 29 инфицированными. Менее всего зараженных в Боковском и Усть-Донецком районах. Там заболели всего по два человека.

Всего в донском регионе за все время пандемии выявили более 182 тысяч жителей региона. Жертвами стали 9102 человека.
Фото: РостовРу
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