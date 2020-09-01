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В Ростове количество выздоровевших от COVID-19 достигло 5 886 человек

В Ростове количество выздоровевших от COVID-19 достигло 5 886 человек
С начала пандемии в Ростове-на-Дону вылечились 5 886 человек. Об актуальных данных на 3 сентября сообщили в администрации донской столицы.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 50 пациентов. В настоящее время в стационарах с болезнью борются 489 пациентов. Из них большая часть — 259 человек — находятся в «Городской больнице №1 имени Семашко». Еще 230 инфицированных пребывают в «Городской больнице №20».

Всего на территории донской столицы зафиксировано 6 866 случаев заражения опасным вирусом. Только за прошедшие 24 часа инфекцию подхватили 71 человек.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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