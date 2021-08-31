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В Ростове экс-руководитель «Госсорткомиссии» получил 8,5 года «строгача»

В Ростове экс-руководитель «Госсорткомиссии» получил 8,5 года «строгача»
Пролетарский суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему руководителю «Госсорткомиссии», обвиняемому в получении взятки. Слушание дела Александра Баранова состоялось 27 августа.

По версии следствия, в 2017 году чиновник получил от подчиненного 1,5 миллиона рублей. За эту сумму начальник предлагал уничтожить дополнительные соглашения к договору, заключенному с крестьянско-фермерским хозяйством. Однако о передаче денег узнали правоохранители. Сотрудники ФСБ задержали чиновника, когда он забирал взятку.

Также Баранов получил деньги и за возможность осуществления сельскохозяйственной деятельности. Общая сумма взятки составила более двух миллионов рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, Александра Баранова приговорили к восьми годам и шести месяцам строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий в госорганах сроком на шесть лет.

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