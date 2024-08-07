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В Ростове из-за сильного ливня перекрыли улицу Малиновского

В Ростове из-за сильного ливня перекрыли улицу Малиновского
В Ростове-на-Дону из-за сильного ливня перекрыло улицу Малиновского. Информацию об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Мощный ливень накрыл донскую столицу днем 7 августа. Многие улицы в городе ушли под воду. Из-за дождей власти приняли решение ограничить движение машин на Малиновского в границах пересечения с проспектом Стачки и улицей 339-й Стрелковой Дивизии.
Пока водителям следует выбирать объездные пути.

Напомним, что ежегодно улицу Малиновского перекрывают из-за сильных осадков. Причиной тому неисправные ливневки.
Фото: СоцСети
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