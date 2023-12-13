В Ростове из-за непогоды 70% школьников остались дома

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону большая часть школьников 13 декабря остались дома. Родители решили не пускать детей в учебные учреждения из-за непогоды.На донскую столицу с 11 по 12 декабря обрушился ледяной дождь. Столбики термометров в эти дни опустились до минусовых отметок, и вода замерзла. Сотни улиц покрылись толстым слоем льда, образовался сильный гололед. Пешеходы получили травмы различной степени тяжести.Ситуацию усугубил сильный ветер. Порывы воздушных масс оборвали линии электропередачи и повалили деревья. Из-за этого ученикам разрешили пропустить занятия в школе.В администрации Ростова сообщили, что, согласно опросу, дома остались около 70% учеников, что составляет примерно 90 тысяч человек. Остальные все же решили отправиться в школу согласно расписанию.Стоит напомнить, что из-за неблагоприятной погоды в Ростовской области движение закрыли на 596 школьных маршрутах.