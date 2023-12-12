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В Ростовской области почти 600 школьных маршрутов закрыли из-за гололеда

В Ростовской области почти 600 школьных маршрутов закрыли из-за гололеда
В Ростовской области на 596 школьных маршрутах закрыли движение. Информацию сообщили в донском правительстве.

Утром 12 декабря школьные автобусы в разных населенных пунктах не приехали за детьми. Причиной тому стали меры безопасности из-за гололеда на дорогах. Так, подвоз учеников к 277 школам в разных районах области был отменен. Около 15 тысяч учеников остались дома из-за того, что транспорт не приехал вовремя. Некоторых школьников перевели на дистанционное обучение. В других учебных учреждениях занятия были перенесены на выходные.

Напомним, 12 декабря в Ростове-на-Дону действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Дороги покрылись слоем льда.
Фото: Министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
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