В Ростове из-за коронавируса 2 191 пациент находится под наблюдением врачей

В Ростове-на-Дону под медицинским наблюдением находится 2 191 пациент. Об этом сообщили в городской Администрации.Обследуемые находятся дома, на самоизоляции, чтобы никого не заразить. Врачи следят за их состояние в дистанционном режиме. У них проявляются симптомы опасного вируса, поэтому они ожидают результатов контрольных тестов.За сутки из под наблюдение выбыли 86 ростовчан. Однако у 98 тесты оказались положительными. Всего в Ростове зафиксировано 32 371 случая заражения COVID-19. Из них 1 614 человек не смогли справиться с инфекцией и стали жертвами опасного вируса.