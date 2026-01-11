Водителя зажало в искореженном авто: появились подробности жесткой аварии на Вавилова в Ростове

Фото: ДонДей

Появились новые сведения об ужасной аварии, произошедшей на улице Вавилова в Ростове. Согласно предварительным данным, водитель светлого автомобиля не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения. Эту информацию сообщил портал DonDay, ссылаясь на свой источник.Стоит напомнить, что инцидент произошел утром 11 января в Суворовском на улице Вавилова. Столкновение двух автомобилей привело к кратковременным затруднениям в движении, однако на данный момент проезд свободен.Как сообщил источник портала DonDay, один из водителей оказался заблокирован в искореженной машине. Спасателям пришлось извлекать мужчину из белого авто.Второй водитель также пострадал. Оба участника аварии были доставлены в медицинское учреждение для обследования.Транспортные средства получили серьезные повреждения. Судя по фотографиям и видео с места происшествия, обломки автомобилей разбросаны по всей проезжей части. Передние части обеих машин полностью разрушены.Детали дорожно-транспортного происшествия уточняются.