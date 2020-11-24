В Ростове вспыхнул очаг африканской чумы свиней

В Ростове обнаружили вирус африканской чумы в партии продукции свиноводства. Об этом стало известно 26 ноября, сообщает региональное управление ветеринарии.На одно из ростовских предприятий поступило более 4,5 тонны свинины. В Ростов груз отправили транзитом через другой регион. Специалисты провели двойную экспертизу свиной продукции, которая подтвердила наличие опасного вируса.В настоящее время инфицированная продукция изъята из обращения и направлена на уничтожение, так и не попав в реализацию.Вирус африканской чумы свиней не представляет для людей опасности, однако для животных эта инфекция смертельна. Эффективных методов профилактики АЧС пока не разработано, а лечение запрещено.