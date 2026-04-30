Общественники Ростова просят вернуть Парамоновские склады государству

- В состав рабочей группы общественники рекомендуют меня одну, - говорит общественница Инна Федорова. - С 2017 года я держу руку на пульсе по Парамонам. Я участвовала во многих мероприятиях, посвященных защите этого объекта. В этой инициативе меня поддерживают такие ростовские движения, как «Мой фасад», «Городской патруль», «ГорЛесНадзор», «Несносный город», а также организация ВООПИИК.

- Мы боимся, что для восстановления комплекса могут сначала снести склады. И потом мы получим новодел, который к объекту культурного наследия уже не будет иметь никакого отношения. К тому же из-за нестабильного грунта после сноса сооружений может съехать вся улица. Хотелось бы точно понимать, для каких целей будут укреплять склон: ради Парамонов или еще под какое-то строительство. Чтобы полностью понимать ситуацию, хотелось бы попасть в рабочую группу, - уточнила Инна Федорова.

- Я считаю, что Парамоновские склады могли бы стать визитной карточкой нашего города. Если мы сейчас сделаем там торговый центр или просто рестораны, то потеряем эту уникальность. Это настоящий дар времени. Он разрушен настолько, что именно этим и стал интересен. Его нужно сохранить аутентичным, - заключила Инна Федорова.

Фото: Дондей; Ольга Головина

В конце марта глава Ростовской области заявил о намерении укрепить склон у знаменитых Парамоновских складов. Сейчас федеральный объект культурного наследия находится в тяжелом состоянии. Склон пропитан родниками и остается нестабильным. Юрий Слюсарь поручил создать совместно с городом рабочую группу по сохранению памятника федерального значения. В нее должны войти и представители общественности.После этого заявления активисты откликнулись на инициативу. 29 апреля они подали обращение на имя губернатора с просьбой о личном приеме. На встрече общественники хотят поднять вопрос о возвращении Парамоновских складов в государственную собственность. С конца прошлого века этот объект больше не принадлежит властям. Сейчас склады находятся в частных руках. По словам неравнодушных жителей, собственник не занимается сохранением и реставрацией комплекса.Активисты хотят и того, чтобы в рабочую группу по Парамоновским складам включили их представителя.По мнению активистов, участие их представителя в рабочей группе поможет донести до властей все опасения горожан.Комплекс складских зданий возвели в XIX веке. Два из пяти Парамоновских складов принадлежали купцу Елпидифору Парамонову. В этих корпусах он хранил зерно и уголь для дальнейшего экспорта, главным образом в Англию. Остальные три здания находились в собственности купца Петра Максимова, первого миллионера Ростова-на-Дону.Склады на берегу Дона получили известность благодаря необычной системе охлаждения. Инженеры использовали для этого воду из родников на склоне донского берега. Ее собирали в желоба, которые проходили через помещения.Сейчас объект уже не выполняет свою прежнюю функцию. Однако историческую ценность он не утратил. На территории по-прежнему сохранились озера и водопады родниковой воды, которая продолжает бить ключом со склонов Дона.Парамоновские склады до сих пор остаются одной из самых известных достопримечательностей Ростова-на-Дону. Они привлекают и туристов, и любителей истории.Градозащитники считают, что этот объект необходимо сохранить. По их мнению, на этой территории можно создать историко-культурный музей-парк.