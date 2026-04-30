Общественники Ростова просят вернуть Парамоновские склады государству
В конце марта глава Ростовской области заявил о намерении укрепить склон у знаменитых Парамоновских складов. Сейчас федеральный объект культурного наследия находится в тяжелом состоянии. Склон пропитан родниками и остается нестабильным. Юрий Слюсарь поручил создать совместно с городом рабочую группу по сохранению памятника федерального значения. В нее должны войти и представители общественности.
После этого заявления активисты откликнулись на инициативу. 29 апреля они подали обращение на имя губернатора с просьбой о личном приеме. На встрече общественники хотят поднять вопрос о возвращении Парамоновских складов в государственную собственность. С конца прошлого века этот объект больше не принадлежит властям. Сейчас склады находятся в частных руках. По словам неравнодушных жителей, собственник не занимается сохранением и реставрацией комплекса.
Активисты хотят и того, чтобы в рабочую группу по Парамоновским складам включили их представителя.
По мнению активистов, участие их представителя в рабочей группе поможет донести до властей все опасения горожан.
Комплекс складских зданий возвели в XIX веке. Два из пяти Парамоновских складов принадлежали купцу Елпидифору Парамонову. В этих корпусах он хранил зерно и уголь для дальнейшего экспорта, главным образом в Англию. Остальные три здания находились в собственности купца Петра Максимова, первого миллионера Ростова-на-Дону.
Склады на берегу Дона получили известность благодаря необычной системе охлаждения. Инженеры использовали для этого воду из родников на склоне донского берега. Ее собирали в желоба, которые проходили через помещения.
Сейчас объект уже не выполняет свою прежнюю функцию. Однако историческую ценность он не утратил. На территории по-прежнему сохранились озера и водопады родниковой воды, которая продолжает бить ключом со склонов Дона.
Парамоновские склады до сих пор остаются одной из самых известных достопримечательностей Ростова-на-Дону. Они привлекают и туристов, и любителей истории.
Градозащитники считают, что этот объект необходимо сохранить. По их мнению, на этой территории можно создать историко-культурный музей-парк.