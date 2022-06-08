Переулок Днепровский в Ростове затопило водой из-за порыва

Фото: РостовРу

Переулок Днепровский в Ростове затопило водой из-за коммунальной аварии. Порыв произошел утром 10 июня в переулке Днепровском, 108. Ростовчане прислали в редакцию фото, как грязные реки стекают по проезжей части на улице Вятской.Что стало причиной порыва, остается неизвестным. Корреспонденту Rostov.ru не удалось связаться с ООО “Ростовские тепловые сети”. При этом в диспетчерской ростовского водоканала сообщили, что в Днепровском, 153 произошел еще один порыв, из-за которого некоторые дома лишились холодного водоснабжения. Подачу воды обещали восстановить к двум часам дня.Когда починят течь в районе дома № 108, неизвестно. Из-за коммунальной аварии дорожное движение в Днепровском затруднено, а пешеходам приходится перепрыгивать через грязные лужи.Напомним, что днем ранее, 9 июня, крупный порыв произошел в центре города, в районе Центрального рынка. Горячая вода затопила сразу три улицы.