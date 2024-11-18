В Ростове близкие ищут пропавшего 20-летнего парня

Фото: ЛизаАлерт

В Ростове-на-Дону пропал 20-летний молодой человек. Сведения о Владиславе Агееве отсутствуют с 15 ноября.Парень покинул дом, не сообщив никому о своих намерениях. Когда Владислав перестал выходить на связь, его близкие начали сильно волноваться и решили обратиться в полицию. Вскоре к поискам присоединились добровольцы.Владислав ростом примерно 176 сантиметров, у него среднее телосложение. У парня серо-голубые глаза и светло-русые волосы. В день исчезновения он был одет в черно-синюю куртку и светлые брюки.Если вам известна информация о местонахождении молодого человека или вы узнали его на фотографии, просьба обратиться в полицию или позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.