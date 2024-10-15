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Власти Ростова потратят 4,5 миллиона рублей на очистку ливневок

Власти Ростова потратят 4,5 миллиона рублей на очистку ливневок
Муниципальное казённое учреждение "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону" объявило тендер на поиск подрядчика для проведения работ по очистке ливневой канализации в городе. Информация была размещена 14 октября на сайте госзакупок.

Сумма контракта составляет 4,5 миллиона рублей. Подрядная организация должна будет провести диагностику ливневой системы и осуществить очистку. Процесс будет организован следующим образом: власти будут получать от граждан данные о местах, где имеются проблемы с ливневками. На указанные адреса выезжает бригада, которая займется уборкой мусора и других загрязнений.

В ходе очистных работ должны быть удалены все отложения из трубопроводов и колодцев, как указано в техническом задании. Окончательные результаты работ требуется предоставить до 1 декабря. Имя подрядчика станет известно 21 октября.

Ситуация с ливневыми системами в Ростове остаётся сложной. Множество водостоков заброшены или засорены, что приводит к подтоплениям во время сильных дождей. За последние годы произошло несколько трагических случаев, которые говорят о необходимости решения данной проблемы. Власти долго обсуждают вопрос реконструкции ливневой системы, но пока приходится довольствоваться ручной очисткой.
Фото: Соцсети.
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