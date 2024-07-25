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В Ростове ищут без вести пропавшую 84-летнюю бабушку

В Ростове ищут без вести пропавшую 84-летнюю бабушку
В Ростове-на-Дону ищут без вести пропавшую 84-летнюю бабушку. О том, где находится Александра Цицина, ничего не известно уже двое суток.

23 июля пожилая женщина ушла из дома и с тех пор не выходила на связь. Родственники начали беспокоиться и обратились в полицию с заявлением. Они также попросили помощи у волонтеров.

Рост бабушки - 165 сантиметров. Она худощавого телосложения. У нее русые волосы и карие глаза.

Неизвестно, во что одета пропавшая.

Если вы что-то знаете о местонахождении Александры Цициной, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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