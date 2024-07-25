В Ростове ищут без вести пропавшую 84-летнюю бабушку

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону ищут без вести пропавшую 84-летнюю бабушку. О том, где находится Александра Цицина, ничего не известно уже двое суток.23 июля пожилая женщина ушла из дома и с тех пор не выходила на связь. Родственники начали беспокоиться и обратились в полицию с заявлением. Они также попросили помощи у волонтеров.Рост бабушки - 165 сантиметров. Она худощавого телосложения. У нее русые волосы и карие глаза.Неизвестно, во что одета пропавшая.Если вы что-то знаете о местонахождении Александры Цициной, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.