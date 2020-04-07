На Дону конные патрули заступили на дежурство для контроля режима самоизоляции

В Ростовской области на дежурства вышли конные патрули. Их задача - профилактика распространения коронавируса и контроль за соблюдением жителей региона режима самоизоляции.Ежедневно для охраны общественного порядка на улицы городов и районов Дона выходят от 600 до 900 казаков-дружинников.Во время утреннего развода в местных отделах полиции конникам выдают громкоговорители. С помощью устройств они предупреждают население о действующем режиме самоизоляции.У каждого взвода свой маршрут патрулирования. В основном они пролегают через общественные места. Конные патрули также контролируют территорию рядом с дачными участками, лесами, акваториями рек и водохранилищ.До обеда всадники патрулируют населенные пункты, а во второй половине дня – территорию за их пределами.Напомним, за нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы. 30 марта Госдума увеличила их размер. В настоящее время за нарушение введён штраф от 15 до 40 тысяч рублей. В Ростове суды уже начали выносить первые постановления по новым штрафам.