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На Дону конные патрули заступили на дежурство для контроля режима самоизоляции

На Дону конные патрули заступили на дежурство для контроля режима самоизоляции
В Ростовской области на дежурства вышли конные патрули. Их задача - профилактика распространения коронавируса и контроль за соблюдением жителей региона режима самоизоляции.

Ежедневно для охраны общественного порядка на улицы городов и районов Дона выходят от 600 до 900 казаков-дружинников.
– Сейчас в регионе службу несут 26 парных конных патрулей в пяти муниципальных образованиях: Азове, Белокалитвинском, Константиновском, Миллеровском и Октябрьском районах, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Во время утреннего развода в местных отделах полиции конникам выдают громкоговорители. С помощью устройств они предупреждают население о действующем режиме самоизоляции.

У каждого взвода свой маршрут патрулирования. В основном они пролегают через общественные места. Конные патрули также контролируют территорию рядом с дачными участками, лесами, акваториями рек и водохранилищ.

До обеда всадники патрулируют населенные пункты, а во второй половине дня – территорию за их пределами.

Напомним, за нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы. 30 марта Госдума увеличила их размер. В настоящее время за нарушение введён штраф от 15 до 40 тысяч рублей. В Ростове суды уже начали выносить первые постановления по новым штрафам.

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