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В Ростове и Гуково выявили наибольшее число зараженных COVID-19

В Ростове и Гуково выявили наибольшее число зараженных COVID-19

В Ростове-на-Дону и Гуково выявили наибольшее число зараженных COVID-19. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По данным на 11 июля, в донской столице зафиксировано 120 зараженных, а в Гуково - 10. Столько же случаев выявлено в Каменске-Шахтинском, Таганроге и Красносулинском районе. Девять инфицированных - в Новочеркасске и Аксайском районе.

Напомним, за весь период пандемии на Дону выявили уже 102 409 заразившихся. Из них 316 человек подхватили заболевание за последние сутки.

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