В Ростове художникам-граффитистам разрешили рисовать на стенах



Совсем скоро серые безликие стены ветхих ростовских домов могут «одеться» в яркие краски.



Эта идея обсуждалась на встрече художников-граффитистов и главы администрации Ростова Виталия Кушнарева.

- Тематика будущих рисунков и инсталляций непосредственно связана с жизнью города: Ростов театральный, музыкальный, спортивный, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Знаковые моменты жизни Южной столицы в юбилейный год появятся на фасадах ростовских зданий.



В следующий раз художники встретятся с представителями городской власти на выезде. Авторы на месте смогут презентовать свои идеи и проекты.