Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове художникам-граффитистам разрешили рисовать на стенах

В Ростове художникам-граффитистам разрешили рисовать на стенах
Совсем скоро серые безликие стены ветхих ростовских домов могут «одеться» в яркие краски.

Эта идея обсуждалась на встрече художников-граффитистов и главы администрации Ростова Виталия Кушнарева.
- Тематика будущих рисунков и инсталляций непосредственно связана с жизнью города: Ростов театральный, музыкальный, спортивный, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Знаковые моменты жизни Южной столицы в юбилейный год появятся на фасадах ростовских зданий.

В следующий раз художники встретятся с представителями городской власти на выезде. Авторы на месте смогут презентовать свои идеи и проекты.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.