В Ростове хозяина ларька с шаурмой будут судить за гибель трех человек
В Ростове владелец торгового павильона в Левенцовке предстанет перед судом за гибель трех человек. Самвел Товмасян обвиняется в нарушении требований охраны труда и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть трех лиц.
Как сообщал Rostov.ru, пожар вспыхнул ночью 7 января на улице Жданова, 14. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона в ларьке с шаурмой. В результате ЧП 21-летний повар Шухрат С. скончался от ожогов 90% тела. Спустя три недели скончался второй повар - 28-летний Искандар Д. Молодой человек был в стабильно-тяжелом состоянии, несмотря на усилия врачей, его сердце не выдержало. Также в реанимации умер посетитель заведения - 25-летний Михаил Б.
На фото слева направо: погибшие повара – 28-летний Искандар Д. и 21-летний Шухрат С.
По версии следствия, происшествие случилось из-за того, что Самвел, в нарушение требований пожарной безопасности, поставил газовые баллоны рядом печью, на которой повара готовили пищу.
В СК РФ сообщили, что расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.