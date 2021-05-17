Глава СКР устроил разнос следователям, затянувшим расследование гибели трех человек в ларьке с шаурмой в Левенцовке
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о погибших при взрыве баллона в ларьке с шаурмой в Левенцовке в Ростове.
19 мая Бастрыкин проводил видеоконференцию с жителями страны. К главе ведомства обратились родители молодого человека, погибшего при взрыве газового баллона в ларьке с шаурмой в Левенцовке. По словам родных погибшего парня, расследование уголовного дела не сдвинулось с мертвой точки. В частности, до сих пор не дана правовая оценка бездействию сотрудников контролирующих органов, которые своевременно не выявили нарушения в ларьке. Родные переживают, что виновные в смерти их сына могут остаться безнаказанными.
На фото слева направо: 28-летний повар Искандар Д. и 24-летний посетитель Михаил Б.
Александр Бастрыкин остался недоволен работой следователей, которые занимаются этим расследованием. Глава СК РФ поручил передать дело в центральный аппарат ведомства. К расследованию подключатся криминалисты ГУК СК (главное управление криминалистики Следственного комитета) России и эксперты ведомственного судебно-экспертного центра.
Кроме того, в отношении сотрудников, занимающихся уголовными делами о погибших парнях, назначены служебные проверки.
На фото: 21-летний повар Шухрат С.
Напомним, трагедия случилась ночью 7 января на улице Жданова, 14. В ларьке с шаурмой взорвался газовый баллон. В тот момент в павильоне находились два сотрудника заведения. Один из них почти сразу скончался в больнице - у него было поражено 90% поверхности тела. Чуть позже скончались еще двое парней.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям «Халатность», «Нарушение требований охраны труда» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование, теперь уже под личным контролем главы СКР, продолжается.