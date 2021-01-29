Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове умер второй повар, пострадавший во время пожара в ларьке с шаурмой

В Ростове умер второй повар, пострадавший во время пожара в ларьке с шаурмой
В БСМП Ростова умер второй повар, пострадавший во время пожара с шаурмой. В ночь на 30 января перестало биться сердце Искандара Д, сообщает DonDay.ru. Молодой человек был в стабильно-тяжелом состоянии, несмотря на усилия врачей, его сердце не выдержало.

Напомним, пожар вспыхнул ночью 7 января на улице Жданова, 14. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона в ларьке с шаурмой. В результате ЧП 21-летний повар скончался от ожогов 90% тела.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.