В Ростове умер второй повар, пострадавший во время пожара в ларьке с шаурмой
В БСМП Ростова умер второй повар, пострадавший во время пожара с шаурмой. В ночь на 30 января перестало биться сердце Искандара Д, сообщает DonDay.ru. Молодой человек был в стабильно-тяжелом состоянии, несмотря на усилия врачей, его сердце не выдержало.
Напомним, пожар вспыхнул ночью 7 января на улице Жданова, 14. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона в ларьке с шаурмой. В результате ЧП 21-летний повар скончался от ожогов 90% тела.